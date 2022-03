Fin du masque à l'école et au travail : les Français entre soulagement et inquiétude

"Le fait, pour les parents, de soulager les enfants l'emporte sur l'inquiétude", commente pour TF1info Laurent Zameczkowski, président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP). Ces derniers "n'attendent qu'une chose : que les enfants ne portent plus de masque", insiste-t-il, soulignant que ce sentiment "est vraiment prégnant concernant tous les niveaux et dans différentes régions". Il faut dire que cela fait dix-huit mois que cette protection sanitaire est devenu un incontournable de la vie scolaire. Pour rappel, Jean-Michel Blanquer avait annoncé le port du masque obligatoire le 26 août 2020 pour tous les adultes et tous les élèves à partir de la classe de 6e dès la rentrée suivante. La mesure avait ensuite été étendue aux élèves de plus de six ans, le 2 novembre 2020, puis suspendue en novembre 2021 et réactivée dans la foulée.

"Tout le monde a bien compris que les choses sont incertaines, et qu'on évolue au jour le jour", poursuit le représentant de la PEEP, notant toutefois actuellement un optimisme général. "Malgré la petite remontée, les chiffres à l'école sont plutôt encourageants quand même : en nombre de cas et de classes fermées, on est sur des ratios 10 à 15 fois moins élevés qu'avant les vacances d'hiver", détaille-t-il. "Mais certaines familles vont souhaiter prolonger le port du masque, on le sait, et on a d'ailleurs alerté le ministère sur ce point. Il s'agit de la fin d'une obligation, il faut que la communication soit limpide sur ce point pour éviter les erreurs d'interprétation sur le terrain, voire une stigmatisation dans l'autre sens, à l'égard de ceux qui continueront de le porter", prévient Laurent Zameczkowski.