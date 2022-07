Covid-19 : le pic de la 7e vague attendu "aux alentours de la semaine prochaine", selon le Pr Jean-François Timsit

Selon le dernier point de situation sur l'hôpital vendredi, on comptait 1206 admissions sur 24 heures, contre 912 le vendredi précédent et 659 il y a deux semaines. Soit au total 15.496 personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid, dont 960 accueillies dans les unités de soins critiques, qui traitent les formes les plus graves. Les taux d'hospitalisation étaient particulièrement élevés chez les 80 ans et plus, précise Santé publique France.

Pour limiter les infections et les risques d'hospitalisations, Jean-François Timsit recommande le port du masque dès lors que "l'on est proche des autres, que l'on se parle à une distance très proche dans un lieu mal aéré", comme dans les boutiques en cette période de soldes ou dans les transports en commun ou en voiture, sur la route des vacances notamment, qui plus est si l'on voyage "avec des personnes âgées, à risques, pas forcément très bien vaccinées".

Le professeur s'est d'ailleurs adressé aux 60 ans et plus et les personnes au système immunitaire fragile, dont la 3e dose remonterait "à janvier dernier" : "il peut être raisonnable de pousser la porte d'un pharmacien ou d'un personnel de santé qui vaccine pour faire la 4e avant la rentrée", a-t-il préconisé.