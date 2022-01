Covid-19 : les épreuves de spécialité du bac reportées à la mi-mai

Ce report permettra aux élèves "d'avoir plus de temps pour les préparer et plus de temps pour les professeurs de les accompagner" a annoncé Jean-Michel Blanquer. Le programme des épreuves ne change pas, "autrement dit nous donnons deux mois de plus" pour le réviser, a précisé le ministre. "Les deux jours précédents les épreuves seront consacrés, dans les établissements, aux révisions des examens, les élèves de Terminale n'ayant que leurs cours de spécialité", a détaillé le ministère. Quant au délai entre le 13 mai et la mi-juin, il permettra aux élèves de réviser l'épreuve de philosophie et le grand oral, a rappelé Jean-Michel Blanquer. Par ailleurs, les épreuves propres à l’attestation de niveau de langue ont été annulées.