Covid-19 : la France repasse au-dessus de la barre des 200.000 cas quotidiens

Face à un virus qui "circule plus et plus vite, nous devons protéger la population et veiller au retentissement de cette reprise sur le système de santé", a plaidé le ministre devant la commission des Lois, au lendemain de sa nomination dans le gouvernement Borne 2. Et "contrairement à ce que d'aucuns prétendent, la stratégie du gouvernement est claire" face à cette septième vague, a-t-il clamé, appelant à "retrouver tous les bons réflexes".

Outre le port recommandé du masque "dans les lieux bondés, comme ici par exemple, les transports en commun, les transports pour les vacances", le ministre, masqué, a incité au deuxième rappel vaccinal pour les plus fragiles.

"La vaccination contre les formes graves sauve des vies", a insisté François Braun, disant avoir, comme "médecin urgentiste, vu bien trop de morts évitables". Après un récent rebond, "près de 3 millions de personnes ont reçu une deuxième dose", ce qui est "mieux, mais pas encore assez", a-t-il dit.