Covid-19 : qui est éligible à une deuxième dose de rappel ?

La campagne de la deuxième dose de rappel avait été lancée à la mi-mars, mais le gouvernement espère lui donner un nouveau souffle avant l'été, alors que les indicateurs repartent à la hausse en France. Plus de 147.000 cas ont été comptabilisés mardi soir par Santé publique France, 54% de plus qu'une semaine auparavant et au plus haut niveau depuis fin avril. Le ministère de la Santé, tout comme de nombreux épidémiologistes, appellent donc les concernés à recevoir une nouvelle injection.

"Il faut se faire vacciner avec la 4e dose dès maintenant, sans attendre septembre ou octobre, si vous avez plus de 60 ans et si vous avez un certain nombre de facteurs de risque", a encore appuyé ce jeudi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Les vaccins actuellement disponibles sont efficaces face au variant BA.5, qui porte majoritairement l'actuelle 7e vague, a-t-il assuré, alors que de nouveaux vaccins seraient disponibles "plutôt en octobre ou début novembre". Dimanche, c'est le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale qui encourageait les personnes éligibles à sauter le pas.