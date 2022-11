Vaccination : adultes non prioritaires, on vous explique comment prendre rendez-vous dès à présent

Désormais tout le monde y a droit. Mais comment faire ? La vaccination s'ouvre à compter de ce mercredi 12 mai à tous les adultes, y compris de 18 à 49 ans sans comorbidité, dans les cas où il resterait des doses en surplus. Dès à présent vous pouvez donc prendre rendez-vous pour une injection. Mais comment faire ? LCI vous donne quelques conseils.

SANTE.FR

Pour savoir où se trouve le centre de vaccination le plus proche de chez vous, il suffit de se rendre sur le site Sante.fr. En quelques clics, il vous indiquera où se rendre dans votre département afin de recevoir le vaccin anti-Covid.

NUMÉRO VERT

Pour ceux enfin qui n'ont pas accès à internet ou qui se trouve dans une zone blanche, le gouvernement a mis en place un numéro vert - le 0 800 009 110 - afin de vous accompagner à la prise de rendez-vous.

DOCTOLIB.FR

Doctolib permet également de trouver l'adresse des centres de vaccination près de chez vous. Le site et l'application ont ouvert les inscriptions à la vaccination aux plus de 18 ans pour les rendez-vous non pris. Avec 24h d'avance sur le calendrier initial, la plateforme a mis en ligne ce mardi matin les rendez-vous disponibles dans la journée ou mercredi. "Nous avons une journée d’avance sur le calendrier fixé par le Président la semaine dernière", a indiqué sur RMC le PDG de Doctolib Stanislas Niox-Château.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? La prise de rendez-vous se fait sur le site ou l'application Doctolib, et ce à toute heure. Il faut ensuite indiquer sa ville, cliquer sur la catégorie "Personne de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d'ici demain soir". Puis sélectionner le créneau disponible. Il reste enfin à confirmer ce dernier, comme pour n'importe quel rendez-vous sur Doctolib.

En cas de vaccination avec Pfizer, un second rendez-vous vous sera proposé dans la foulée 39 jours plus tard.