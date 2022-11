Réouverture des boîtes de nuit : les exploitants seront fixés le "15 juin au plus tard"

"Pour l'instant on ne leur a pas donné de date, mais je les ai reçus la semaine dernière en leur disant qu'au 15 juin au plus tard on leur donnera une date prévisionnelle de réouverture", a déclaré le ministre, précisant qu'une "réunion" allait se tenir "dans les prochains jours avec le ministère de la Santé pour voir de quelle manière on peut envisager la réouverture, sur le plan des jauges et des protocoles".