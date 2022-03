Covid-19 : dans quels départements les hospitalisations repartent déjà à la hausse ?

Mais les départements bretons ne sont pas les seuls concernés par ce regain des hospitalisations. C'est d'ailleurs en Corrèze que la plus forte remontée des hospitalisations en une semaine a été enregistrée avec, au 17 mars, 69 patients hospitalisés, soit 76,9% de plus qu'au 10 mars. La Charente n'est pas épargnée non plus avec un nombre de patients hospitalisés en hausse de 40% sur sept jours, passant de 44 à 62 malades entre le 10 et le 17 mars.

Cette reprise des hospitalisations s'observe aussi notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence (+13,8%) ou encore en Saône-et-Loire (+10,8%).