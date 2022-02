En France, des "convois de la liberté" s'organisent pour rejoindre Paris puis Bruxelles

Selon l'AFP, 23.000 membres présents dans un groupe Facebook et Télégram baptisé "Convoy France officiel" prévoit d'organiser, ce samedi, une action nationale "pour le respect des libertés et des droits fondamentaux" en voulant "rouler sur Paris". Avec une arrivée programmée à la capitale vendredi, six "convois" de co-voiturage ou de particuliers à bord de leurs propres véhicules sont annoncés dès mercredi au départ notamment des villes de Bayonne, Nice, Strasbourg ou encore de Cherbourg. Une soirée de "partage et de convivialité" est prévue sur place vendredi, avant un départ dimanche pour rejoindre des "amis Européens, dans la capitale de l'Union Européenne", c'est-à-dire à Bruxelles.