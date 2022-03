Covid-19 : la hausse des cas fait flamber l'absentéisme dans les entreprises

En cause ? Les gestes barrières qui "ont inévitablement disparu" depuis le 14 mars dernier, date de la levée de l'essentiel des restrictions en France, observe Benoit Serre pour qui "ce sont surtout les métiers où l'on doit se déplacer en extérieur qui sont exposés, avec une dégradation sanitaire". Evoquant "une vague dont on parle peu car il y a une actualité bien plus dramatique dans le monde", le vice-président de l'association nationale des DRH salue toutefois "responsabilité" de nombreux salariés "qui remettent le masque lorsqu'ils toussent ou quand ils ont mal à la gorge", même en l'absence de test positif au Covid-19.