Covid-19 : peut-on déjà savoir quand surviendra le pic de la 7e vague ?

Certains spécialistes estiment toutefois que le pic de cette 7e vague sera moins redoutable que celui d'une 8e vague déjà attendue à l'automne, un regain épidémique fréquent puisqu'"avec l'arrivée du mauvais temps, les comportements changent, les gens vivent davantage à l'intérieur", relève Pascal Crépey. Jean-François Delfraissy explique que le pic qui surviendrait fin juillet serait suivi par une décrue des contaminations, avant un retour en force du variant BA.5 ou d'un autre qui pourrait l'écraser "à partir de l'automne".

La hausse des cas actuelle est en effet portée par une conjonction de facteurs : l'émergence du variant BA.5, qui dispose d'une forte capacité d'échappement immunitaire et qui se transmet plus facilement, ainsi que des pertes en immunité puisque la dernière vaccination ou infection remonte souvent à plusieurs mois. Ce cocktail pourrait encore empirer à la saison automnale, considère Pascal Crépey, d'autant que selon lui, la campagne vaccinale ouverte pour les 60 ans et plus et aux plus fragiles seulement ne permettra pas d'endiguer cette future vague.