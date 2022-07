Covid-19 : plus de 125.000 cas enregistrés vendredi, en forte hausse sur une semaine

Sur la semaine étudiée, le nombre de décès à l'hôpital et en établissements et services médico-sociaux a aussi augmenté après plusieurs semaines de baisse, se hissant au nombre de 225 personnes, soit 3% de plus par rapport à la semaine passée. Parallèlement, les couvertures vaccinales ont très peu progressé sur la même période, note Santé publique France. Ainsi, seuls 25,5% des 60-79 ans et 31,3% des 80 ans et plus qui y étaient éligibles avaient reçu leur seconde dose de rappel.

"À l'instant T, la situation n'est pas critique", a toutefois assuré vendredi sur LCI la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. "On est absolument vigilants", a-t-elle ajouté, rappelant que "dès la semaine prochaine, un projet de loi sera discuté au Parlement pour conforter nos outils de surveillance épidémiologique".