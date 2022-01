Plongée dans "Odysee", la plateforme de vidéos préférée des anti-vaccins

Mais au-delà de la vitrine, un coup d'œil en boutique permet de rapidement comprendre le ton du site. Et notamment quand on navigue dans les rubriques proposées. À l'instar de la catégorie "mystères", particulièrement séduisante avec son logo représentant un alien. Un clic nous amène vers des contenus plaidant pour la théorie des "reptiliens", affirmant amener les preuves de l'existence des Ovnis ou encore assurant que la "Nasa embauche des prêtres du Vatican pour préparer les humains au contact extraterrestre". Même tonalité dans les rubriques "découvertes", "spiritualité", ou dans le "far west", où tout est permis.

Une catégorie promet quant à elle des sujets traitants d'"infos et actus". Sauf qu'on y retrouve essentiellement de l'information dite "alternative". À la Une ce vendredi, l'émission de désinformation "info en question de Chloé F", que cette anti-vaccin notoire anime avec des invités comme Jean-Jacques Crèvecœur, ou Christian Tal Schaller. Deux anciens chantres de la médecine "alternative" devenus pourvoyeurs de propos particulièrement étranges à propos du Covid-19. Le premier a par exemple assuré que le vaccin de Pfizer amènerait l'âme à se "détacher du corps", quand le second veut guérir cette maladie en consommant son urine. Cette rubrique met également à l'honneur des contenus du "Libre-penseur" - chaine éponyme du site d'extrême droite adepte des théories du complot - de la généticienne Alexandra Henrion-Caude, désavouée par l'Inserm, des interventions de la députée anti-masque et anti-vaccin Martine Wonner et évidemment, une flopée de vidéos supposées alerter sur les plans secrets de Bill Gates. En somme, la totalité des auteurs que nous retrouvons dans cette rubrique se sont déjà faits épingler par le passé pour avoir diffusé des fausses informations à propos de l'épidémie.