Covid-19 et vacances d'été : le ministre de la Santé appelle à "mettre le masque dans les trains, les bus"

Toujours rien d'obligatoire, mais une forte recommandation, qui plus est en ce début de vacances estivales : le ministre de la Santé François Braun, invité sur France Inter, a appelé vendredi à "mettre le masque dans les trains, les bus" et tous les lieux de forte affluence, alors que les contaminations au Covid-19 grimpent en flèche. Il a toutefois réaffirmé que la mesure ne serait pas obligatoire, s'en remettant à la "responsabilité" des Français.

"Nous avons pris le parti de demander la responsabilité de nos concitoyens plus que la contrainte, et c'est une bonne chose", a jugé le nouveau ministre de la Santé, nommé lundi et prenant le relais de Brigitte Bourguignon, écartée après son échec aux législatives. "Nous sommes à la 7e vague, il y en aura une 8e, probablement une 9e selon ce que nous disent les experts scientifiques : il faut que l'on apprenne à vivre avec ce virus", a-t-il poursuivi, invitant pour se faire à "reprendre les gestes réflexe, les bons gestes".