Covid-19 : que sait-on du "procès Nuremberg 2.0" qui a lieu en ligne ?

L'une de ses promotrices en France a été la députée Martine Wonner. Celle qui est coutumière des fausses informations a averti ses 120.000 abonnés sur Twitter qu'un "grand Jury aux États-Unis" avait ouvert une "procédure américaine (…) avec les plus grands avocats du monde entier". Seulement, contrairement à ce qu'elle affirme, ce "procès" n'a rien d'officiel, n'est validé par aucun gouvernement, et ne représente qu'une vingtaine d'avocats, tous issus de la sphère anti-vaccin.

Il s'autoproclame "tribunal populaire de l'opinion publique". À son origine, un certain Reiner Fuellmich. Dans une communication, partagée par le blog France Soir, cet avocat allemand assure travailler à cet événement "indépendamment de tout gouvernement et de toute ONG". Moins connu en France, l'instigateur du "procès" est une figure bien connue du complotisme allemand. Sa notoriété pendant l'épidémie lui vient notamment d'une vidéo, visionnée plus de 1,5 million de fois sur YouTube, dans laquelle il annonçait que l'épidémie était une "fraude" basée sur une "épidémie de tests". Autour de lui dans cette conférence, uniquement des avocats. Ne sont représentés ni juge, ni procureurs, ni avocats de la défense.