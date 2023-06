Étude controversée du Pr Raoult sur l'hydroxychloroquine : l'Agence du médicament va saisir la justice

Sous la pression de la direction des hôpitaux marseillais, Didier Raoult et son équipe ont annoncé, vendredi 2 juin, le retrait de l’étude controversée. "Tous les auteurs (dont moi) du pre-print (une version non relue par des pairs ni publiée dans une revue scientifique, ndlr) qui fait si peur en montrant que l'on pouvait soigner, ont décidé, par solidarité avec le Pr Lagier menacé par la direction, de retirer le pre-print pour ne pas laisser croire à une trahison de sa part et pour protéger les plus jeunes", a indiqué, dans un tweet, le spécialiste des maladies infectieuses (la publication est toujours accessible en ligne ce samedi après-midi).

L'étude, réalisée sur plus 30.000 patients atteints du Covid et soignés à l’IHU entre mars 2020 et décembre 2021, conclut que l'administration d'hydroxychloroquine (ou d'ivermectine), avec ou sans azithromycine, a permis de réduire la mortalité de manière significative. Ces derniers jours, des médecins ont pointé du doigt certains biais, comme le fait que les patients souffrant d’un risque cardiaque n’ont pas reçu le traitement. Pour rappel, celui-ci avait été placé sur "liste noire" après le signalement de cas de toxicité cardiaque chez des patients qui s'étaient automédicalisés en prenant du Plaquenil.