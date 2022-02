"Rouvrir les discothèques est prématuré", estime Arnaud Fontanet

"Actuellement, rouvrir les discothèques, c'est prématuré". Invité de l'Interview politique ce vendredi sur LCI, le professeur Arnaud Fontanet a souligné son étonnement face à la levée de certaines mesures "qu'on pourrait voir arriver un peu plus vite que d'autres", s'attardant sur l'exemple des boites de nuit dont la réouverture a été annoncée pour le 16 février. "Sanitairement, et mon point de vue est purement sanitaire, ça fait partie des mesures qui auraient pu survenir plus tard", a détaillé l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique, rappelant que "ce sont des lieux à haut risque de transmission".