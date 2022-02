Covid-19 : le Danemark va-t-il mettre fin à sa campagne de vaccination ?

Une vague épidémique qui "s'éteint" et une couverture vaccinale déjà rassurante : le Danemark a pris la décision de ne plus mener de nouvelle campagne vaccinale et "envisage d'achever l'ensemble de son programme de vaccination générale" au plus tard au printemps. Dans un communiqué publié sur le site du Conseil national de la santé danois, le gouvernement annonce qu'il ne proposera pas de quatrième dose à la population générale ni de troisième dose aux moins de 18 ans, considérant que le dispositif vaccinal actuel, "très largement respecté", était suffisant.