Covid-19 : légère amélioration à l'école avec 16.836 classes fermées

"Nous réunissons les organisations syndicales et les autorités de santé mardi et c'est peu de temps après que je pourrai dire la nature des changements envisageables après les vacances", a annoncé le ministre, qui avait été sous le feu des critiques après avoir publié le protocole sanitaire du mois de janvier la veille de la rentrée des vacances de Noël, et depuis Ibiza.

Les différents protocoles publiés successivement avaient été également attaqués pour leur infaisabilité, obligeant les enfants à souvent réaliser des tests. Suite au déferlement de la vague Omicron qui a aussi considérablement impacté l'organisation des cours et l'avancée des programmes, les épreuves de spécialité du bac 2022 prévues en mars ont été repoussées. La Fédération des conseils de parents d’élèves comptabilise sur son site près de 40.000 heures de classe perdues après des absences de professeurs.