Covid-19 : les épreuves de spécialité du baccalauréat pourraient être reportées

Ces épreuves de spécialité, qui concernent les deux matières choisies par les lycéens en Terminale, sont nées de la réforme du baccalauréat décidée par Jean-Michel Blanquer, et comptent pour 32% de la note finale de cet examen. Elles n'ont encore jamais été organisées, en raison de la crise sanitaire. En 2021, première année du nouveau bac, ces épreuves avaient été annulées et remplacées par le contrôle continu. Cette fois-ci, ce n'est pas une annulation mais un aménagement ou un report qui est étudié avec les syndicats et le conseil national de la vie lycéenne, tandis que la situation sanitaire reste tendue dans les établissements scolaires et qu'un appel intersyndical à la grève dans l'Éducation nationale a été lancé pour jeudi 27 janvier.

Le ministre de l'Éducation nationale a accepté ces discussions, demandées par plusieurs organisations lors de la journée de mobilisation du 13 janvier. Jean-Michel Blanquer a assuré lundi, lors d'un déplacement à Tourcoing, qu'une décision allait être prise "d'ici huit jours". Elle pourrait donc intervenir dès la fin de la semaine. "La question, c'est maintenant d'arbitrer entre mars, mai et juin. Mars, c'est ce qui était prévu et c'est toujours mieux de faire ce qui était prévu", a indiqué Jean-Michel Blanquer, interrogé sur BFMTV mercredi.