Covid-19 à l'école : 3080 classes fermées, grand flou autour du masque

Les directeurs d'école, très exposés depuis le début de la crise sanitaire, sont à nouveau dans une "position délicate" où ils doivent "habilement" inciter les familles à remettre le masque en cas de cas positif dans une classe, soulève Olivier Flippo, à la tête d'une école élémentaire à Cergy (Val-d'Oise). "On se retrouve alors avec des élèves qui le portent de nouveau et d'autres non. Certains enfants n'y comprennent plus rien", lance Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa.

Depuis une semaine, plusieurs écoles en France ont ainsi préconisé le port du masque, notamment dans le Nord ou en Bretagne, zones dans lesquelles l'épidémie est forte. "On l'enlève, on le remet, on ne sait plus, on est perdus", lance à l'AFP Stella, adolescente en classe de troisième en Bretagne. Après deux années de Covid, les parents d'élèves sont "circonspects". "On a cru arriver au bout du tunnel et en fait on recule, il y a donc une fatigue généralisée", affirme Laurent Zameczkowski, porte-parole de la fédération de parents d'élèves Peep.