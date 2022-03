Covid-19 : face au rebond, les écoles peuvent-elles réimposer le port du masque ?

Le répit aura été de courte durée dans certains établissements scolaires de l'Hexagone. Une semaine après la levée du port du masque obligatoire à l'école, effective depuis le 14 mars à l'échelle nationale, des élèves, enseignants et personnels se voient déjà contraints de couvrir à nouveau leur visage. En cause : la recrudescence de cas positifs observée ces jours-ci à certains endroits du territoire, et notamment chez les plus jeunes.

Si le taux d’incidence moyen est en effet remonté à près de 900 cas positifs pour 100.000 habitants en France, il dépasse largement le seuil des 1.000 cas dans le Nord, dans l’Est et en Bretagne. Or, cette hausse est particulièrement marquée chez les 3-5 ans (+28%), les 6-10 ans (+39%) et les 11-14 ans (+41%), soulignait le dernier point épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France. Dans ce contexte, le protocole sanitaire a été révisé localement ces jours-ci.