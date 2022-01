Covid-19 : qui peut bénéficier des autotests gratuits en pharmacie ?

Certains professionnels peuvent aussi bénéficier de ces tests gratuits en pharmacie, au rang desquels le personnel de l'Éducation nationale du premier et second degré, tout comme ceux qui travaillent "dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés", précise un arrêté publié le 21 janvier. Les enseignants pourront ainsi recevoir dix autotests gratuits par mois et par personne jusqu'en mars, précise un document de la Direction Générale de la Santé remis aux pharmaciens. Les enseignants pourront récupérer deux autotests d'ici fin janvier, au titre de ce mois et le dispositif courra pour l'heure jusqu'en mars.

Les professionnels travaillant au sein de services d'aide à domicile, comme les infirmiers à domicile ou les salariés de service pour les personnes handicapées, ainsi que les accueillants familiaux, pourront également bénéficier d'autotests totalement pris en charge sans avance de frais, dans la limite de dix par mois également.