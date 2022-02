Covid-19 : la vaccination obligatoire est désormais une réalité en Autriche

Plutôt qu'une obligation générale, deux pays européens imposent la vaccination aux plus âgés, catégorie plus susceptible de tomber gravement malade du Covid : l'Italie, depuis un décret-loi publié le 5 janvier, pour les plus de 50 ans, à compter du 15 février et la Grèce, pour les plus de 60 ans, depuis le début de l'année.

Dans le reste du monde, la vaccination obligatoire pour tous a été adoptée dans un petit nombre de pays, au rang desquels l'Équateur qui l'impose depuis décembre dernier, y compris aux enfants de plus de 5 ans, une première mondiale. Avant cela, deux États autoritaires d'Asie centrale, le Tadjikistan et le Turkménistan, avaient annoncé dès juillet 2021 la vaccination obligatoire pour les plus de 18 ans. En Indonésie, la vaccination anti-Covid est obligatoire, en théorie, depuis février 2021. Dans les faits, moins de la moitié de la population y était vaccinée début 2022.