Covid-19 : où en est la circulation du variant BA.2 en France ?

Apparue il y a quelques semaines, ce sous-variant domine désormais au Danemark où il représente 66% des souches de SARS-CoV-2. Une étude publiée cette semaine par l'Autorité danoise de contrôle des maladies infectieuses (SSI) affirmait qu'il entraînerait un tiers de plus de cas de contaminations et serait donc 30% plus contagieux que le BA.1.