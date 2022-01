Ils mettent en vente leur brasserie plutôt que de se faire vacciner

"Dictature sanitaire, la Cabane Café se meurt. À vendre." C'est le message placardé sur la devanture de la brasserie, située à Conches-en-Ouche, dans l'Eure. La propriétaire Sylvie Delafenêtre et son fils Damien Peltier ont pris une décision radicale. Non vaccinés et fermement opposés au pass vaccinal, obligatoire depuis le 24 janvier pour les salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration en contact avec le public, ils ont décidé de vendre leur établissement au plus vite. Des clients ont pourtant essayé de les faire changer d'avis et de se faire vacciner. Peine perdue. Ils recherchent un repreneur au plus vite.

Avec l'entrée en vigueur du pass, ils estiment "ne plus faire leur métier". Ils se refusent de devoir contrôler les QR codes de leurs clients. "Nous on est restaurateur, brasseur, mais en aucun cas on est flic ou médecin", explique à LCI Damien Peltier, le fils de la patronne (voir la vidéo en tête de l'article). "Tout le monde est au courant qu'on n'est pas vaccinés. On est un danger pour personne. Si les gens ne veulent pas venir dans notre établissement, parce qu'ils ont peur du Covid, qu'ils ne viennent pas."