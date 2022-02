Pass vaccinal : ce qui change au 15 février

À compter de cette date, le délai entre la deuxième injection et la dose de rappel sera abaissé à quatre mois, et non plus sept, pour avoir un schéma vaccinal complet et conserver un pass vaccinal valide. "Pour les personnes majeures, la dose de rappel devra être réalisée dès 3 mois après la fin de son schéma vaccinal initial, et dans un délai de 4 mois maximum", résume ainsi le gouvernement sur son site. Autrement dit, la fenêtre de tir pour réaliser son rappel vaccinal sera d'un mois à compter de cette date. En conséquence, toutes les personnes, de plus de 18 ans et 1 mois, n’ayant pas procédé à cette troisième injection dans les nouveaux délais perdront leur pass vaccinal. À ce jour, sept millions de personnes sont concernées selon Olivier Véran.

Dans le cas où la personne vaccinée n’est pas encore éligible à une troisième dose, le pass vaccinal reste valide. Pour rappel, ce dernier est simplement recommandé pour les adolescents de 16 et 17 ans et n’est pas obligatoire pour les 12-15 ans.