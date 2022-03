Covid-19 : le masque pourrait redevenir obligatoire, prévient Emmanuel Macron

"J'ai eu une boussole : protéger nos compatriotes, et le faire de manière proportionnée (...) On a maintenu le masque dans les transports, car on y est plus tassés. On l'a maintenu, avec le pass, dans les établissements hospitaliers et pour personnes âgées", a ajouté le président sortant. Et de poursuivre : "On ne pouvait plus demander aux enfants de porter le masque à l’intérieur". Prônant une stratégie "de bon sens", le candidat à un nouveau mandat s'est par ailleurs défendu d'avoir profité de la campagne électorale pour relâcher les restrictions sanitaires.