Covid-19 : profession, études, défiance... le portrait-robot des Français non vaccinés

Ils sont 4,1 millions de non vaccinés en France. Mais qui sont-ils ? L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dressent leur portrait-robot. Être vacciné contre le Covid dépend fortement de la situation socio-économique, les plus défavorisés, les moins diplômés ainsi que les immigrés extra-européens étant les moins vaccinés, selon cette étude, publiée jeudi 24 février.

L'enquête en question a été menée entre le 24 juin et le 9 août 2021, six mois environ après le début de la vaccination en France. En juillet, 72,2% des personnes majeures interrogées déclaraient être vaccinées (au moins une dose). Les non vaccinés se répartissaient en trois tiers environ, avec 9,8% de personnes ayant l'intention de se faire vacciner et autant (9,8%) disant "ne pas savoir" si elles allaient sauter le pas. Enfin, 8% de personnes ayant répondu à cette étude ne souhaitaient pas se faire vacciner, ajoutent les auteurs de ce troisième volet de l'enquête Epidémiologie et conditions de vie (EpiCov).