Covid-19 : un retour du masque obligatoire serait-il vraiment utile ?

De son côté, l’épidémiologiste Martin Blachier estime que la hausse des cas ne devrait plus durer si l'on en croit la tendance observée chez nos voisins, cette dernière semblant en effet "déjà avoir atteint son pic dans plusieurs pays d’Europe." C'est notamment le cas aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse où la "mini-vague" provoquée par BA.2 semble même être sur le déclin depuis près d'une semaine. Selon les données du site Our World in Data, le rebond causé par ce sous-variant aura duré environ trois semaines dans ces pays.

La question du timing dans lequel interviendrait cet éventuel retour du masque obligatoire en France se pose d'autant plus que dans d'autres pays qui ont fait le choix de ne pas lever leurs restrictions, comme l’Italie où un masque FFP2 reste imposé dans tous les lieux clos (et ce jusqu’au 30 avril au moins), une reprise épidémique, aussi voire plus importante que chez nous, est également observée.