Covid-19 : Novavax administré dès ce mardi aux Antilles

Dans ce centre, la foule ne se presse pas pour se faire vacciner. "Au retour des Jours Gras (jours chômés en Guadeloupe, jusqu'au Mercredi des Cendres, NDLR), nous avons eu 98 personnes en une journée, mais depuis c'est decrescendo", explique Isabelle Behnke.

En Guadeloupe, où les contaminations baissent mais les indicateurs demeurent au-dessus des seuils d'alerte selon les autorités, un peu plus de 45% de la population a reçu une première dose, 43% une seconde, et 22,5% une troisième du vaccin Pfizer. "Nous verrons si l'arrivée du vaccin Novavax sur le territoire change la donne: il y a quand même eu de la demande", reprend-elle alors que la technologie de ce sérum est dite "plus classique que celle avec ARN messager".