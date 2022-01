Covid-19 : l'accord d'un seul parent est à nouveau suffisant pour faire vacciner son enfant

En allégeant cette règle, le gouvernement essaie de relancer la vaccination dans cette tranche d'âge. Elle y reste très minoritaire, à peine plus de 200.000 enfants de moins de 11 ans ayant été vaccinés sur plus de cinq millions d'entre eux en France. Au 10 janvier 2022, seuls 1,2% des 5-9 ans et 4% des 10-11 ans avaient reçu une première dose de vaccin, note Santé Publique France dans son dernier rapport spécifique à la situation des mineurs.

À ce titre, le gouvernement va aussi autoriser pharmaciens et infirmiers à vacciner les enfants, ce qui était jusqu'alors réservé aux seuls médecins. "Les pharmacies ont la possibilité de commander" depuis le lundi 24 janvier un nombre limité de vaccins Pfizer pour les enfants, a annoncé l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), une information confirmée mardi par le ministère. Pour rappel, les enfants peuvent recevoir deux doses espacées de 21 jours, mais n'en ont besoin que d'une seule s'ils ont déjà été infectés par le Covid-19.

Selon le rapport de Santé Publique France, entre le 27 décembre et le 2 janvier, le taux de positivité des tests chez les 5-11 ans était de 22 %, soit "la valeur maximale observée depuis le début de la pandémie, toutes classes d’âge confondues". Mais "les 0-17 ans, qui représentent 21,5 % de la population française, représentent entre 3 et 5 % des patients COVID-19 hospitalisés" seulement, "une proportion stable au cours du second semestre 2021".