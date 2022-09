Covid : à Marseille, des bars et restaurants déjà "totalement exsangues"

Une crise qui a déjà fait des victimes, que l'on a pour l'instant du mal à compter. "On ne chiffre pas les fermetures jusque-là, les quelques retours que l'on a de la part du Tribunal de Commerce sont alarmants, mais il ne reflètent qu'une petite partie de la situation réelle", s'inquiète Marc Chemin. "Beaucoup de professionnels ont honte de leur situation, et préfèrent ne pas en parler, mais on sait que les chiffres des dépôts de bilan vont s'aggraver très vite." Des défaillances qui auraient à leur tour des effets immédiats sur les fournisseurs, et sur l'économie de quartiers entiers.

Jusque-là, les annulations de charge, le chômage partiel, et les prêts garantis par l'état ont permis d'amortir les effets de la crise, ou de mettre l'économie des établissements en pause, des mesures qui ont pour beaucoup une date limite. "On noie le poisson avec ces prêts, mais il faudra bien les rembourser", tempête le directeur de l'Umih, "et au premier janvier prochain l'état ne prendra plus en charge que 50% du chômage partiel."