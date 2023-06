Covid en Guadeloupe : d'ex-soignants qui ont refusé le vaccin réclament le paiement de leurs mois de suspension

"Le Collectif des organisations en lutte continue de réclamer l'indemnisation de tous ces professionnels salariés et libéraux, la réintégration et la réhabilitation des professionnels contractuels publics et privés", a indiqué jeudi Maïté Hubert M'Toumo, secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), syndicat très mobilisé autour du refus de l'obligation vaccinale durant la pandémie de Covid. "Certains ont été empêchés dans leur vie pendant plusieurs mois, alors nous allons empêcher le fonctionnement des institutions jusqu'à avoir gain de cause", a averti Gaby Clavier, syndicaliste de la branche santé de l'UGTG.