Covid, Syrie, présidentielle "truquée"... Jean Lassalle multiplie les sorties aux accents conspirationnistes

Jean Lassalle explique avoir subi 4 opérations depuis janvier et met en cause un vaccin qui a failli le tuer, lui ayant "déforme le cœur". Alors que les maladies cardiovasculaires sont malheureusement très communes en France (il s'agit de la deuxième cause de mortalité après les cancers), l'ex-élu assure sans l'ombre d'un doute que ses problèmes de santé sont imputables à sa vaccination. S'il est impossible de lui donner tort sans avoir accès à son dossier médical, notons que lors de l'entretien, il ne fournit aucun élément permettant de justifier le rôle du vaccin. Par ailleurs, il faut souligner que les très rares problèmes cardiaques observés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) suite à des vaccinations sont des myocardites et péricardites : il s'agit ici d'inflammations et pas de "déformations" du cœur. Or, Jean Lassalle évoque bien une "déformation".