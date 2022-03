Fin du pass vaccinal et du masque ce lundi : où restent-ils malgré tout obligatoires ?

Retour à la normale, ou presque, en France. Alors que l'essentiel des restrictions anti-Covid sont levées ce lundi toute personne qui le désire peut accéder aux cinémas, théâtres, restaurants, foires sans justifier d'un pass vaccinal. Ou arpenter à visage découvert les écoles et les commerces.

Si, début mars, quand ces mesures d'allègement ont été annoncées par le gouvernement, la forte et longue cinquième vague de l'épidémie redescendait clairement, ce n'est maintenant plus le cas. Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas positifs est même reparti à la hausse: la moyenne des sept derniers jours était dimanche de plus de 65.250, contre 50.646 une semaine auparavant.

Sur fond d'appel à la prudence face à ce "rebond" de l'épidémie, certaines mesures d'ailleurs restent d'ailleurs en vigueur.