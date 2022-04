Compte personnel de formation : Faites-vous partie des ceux qui ont touché 3.000 euros de leur employeur ?

Vérifiez bien, vous avez peut-être reçu 3.000 euros. Jeudi 31 mars, dernier délai, les entreprises d'au moins 50 salariés ont dû verser cette somme sur le compte professionnel de formation (CPF) de tous ceux à qui, elles n'ont pas proposé d'entretien professionnel au cours des six dernières années. Selon l'accord du 25 juin 2021 relatif à la formation professionnelle, la pénalité s'applique également si l'employé n'a pas reçu de formation non obligatoire. Et tous les salariés, CDD, CDI, intérimaires ou alternants, y ont droit, pourvu qu'ils aient au moins deux ans d'ancienneté.