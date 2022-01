Imbroglio autour du sort des consommateurs de crack à Paris. Installés de manière "provisoire" depuis plusieurs mois dans un square à la limite de la Seine-Saint-Denis, ils font l'objet d'un désaccord entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le locataire de la place Beauvau souhaite les déplacer dans un endroit plus pérenne, ni sur la voie publique, ni dans un square. Problème : la candidate socialiste à la présidentielle s'y oppose.

Gérald Darmanin a demandé à la préfecture de police de Paris de rechercher un nouvel endroit qui ne pénalise pas les riverains et les commerçants. "Les critères de cette recherche ont été de retenir un site qui soit, d'une part, le plus possible éloigné des quartiers résidentiels, commerçants ou des nœuds de transport, et, d'autre part, accessible aux services sanitaires et sociaux, de façon à ce que l'accompagnement social et médical déjà mis en place puisse y être déployé", explique la préfecture de police dans un communiqué publié ce mardi.