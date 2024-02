Après les barrages routiers, les agriculteurs tentent de maintenir la pression sur la grande distribution

Les forces de l'ordre ont évacué samedi les derniers blocages agricoles de la Confédération paysanne. Mais la mobilisation se poursuit avec de plus petites actions dans la grande distribution. Les grandes surfaces sont en effet des cibles persistantes des agriculteurs, qui les accusent de presser les prix ou de vendre des produits étrangers.

Deux jours après des annonces du Premier ministre pour satisfaire les revendications des agriculteurs, les forces de l'ordre ont évacué samedi les derniers blocages du syndicat Confédération paysanne, parallèlement à la levée volontaire des barrages appelée de leurs vœux depuis jeudi par les syndicats dominants, à commencer par la FNSEA.

Dès samedi matin, le péage de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), sur l'A43, qui était l'un des derniers de la région et perturbait la circulation entre Lyon et Chambéry, a ainsi été évacué dans le calme, ainsi que le point de blocage de la centrale d'achats Leclerc à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique), ont indiqué à l'AFP le syndicat et les préfectures concernées. À 22h30 samedi, la circulation était normale sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroutes après le déblocage de l'A10, dernière autoroute bloquée du côté de Poitiers.

Produits retirés des rayons, fumier déversé à l'entrée...

De plus petites actions se poursuivent néanmoins, les grandes surfaces étant des cibles persistantes des agriculteurs, qui les accusent de presser les prix ou de vendre des produits étrangers. Dans un hypermarché Auchan de Villeneuve-d'Ascq (Nord), quelques dizaines de personnes sont ainsi entrées samedi, sans violence, retirant des rayons des produits importés de l'étranger, comme du miel, ou encore des haricots verts du Maroc. Ils ont aussi pris la parole "pour défendre une alimentation saine, abordable et locale".

À Chinon et Loches, en Indre-et-Loire, quelques agriculteurs ont déversé du fumier devant deux hypermarchés Leclerc à l'initiative, cette fois, de la FDSEA 37 et des JA. Encadrés par les forces de l'ordre, les agriculteurs ont également contrôlé l'origine et l'étiquetage des produits. Un supermarché Leclerc a aussi été bloqué à Brignoles (Var) par des membres de la Confédération paysanne.

FNSEA et JA ont donné au gouvernement jusqu'au Salon de l'agriculture (du 24 février au 3 mars, à Paris) pour concrétiser ses annonces. Ils demandent aussi une loi d'ici au mois de juin.