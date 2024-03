Agriculture : la FNSEA appelle Emmanuel Macron à donner sa vision "sans plus attendre"

Arnaud Rousseau a de nouveau adressé un message au président de la République. "Qu'en est-il de l'ambition du chef de l'Etat ?" s’est interrogé ce jeudi à Dunkerque le président du syndicat agricole majoritaire. Le patron de la FNSEA a aussi appelé le gouvernement à "reprendre la maîtrise de son administration".

C'est un nouveau coup de pression adressé à l'exécutif. Arnaud Rousseau, le président du syndicat agricole majoritaire FNSEA, a appelé ce jeudi Emmanuel Macron à exprimer sa vision pour l'agriculture "sans plus attendre". "Le président de la République semble hésiter à prendre rendez-vous, celui qu'il nous avait promis au Salon de l'agriculture, en estimant que la situation n'était pas mûre", a souligné Arnaud Rousseau lors du congrès annuel du syndicat à Dunkerque (Nord). "Qu'en est-il de l'ambition du chef de l'Etat ? Le discours (NDLR : de 2017) de la montée en gamme a vécu, qu'il nous donne sa vision sans plus attendre."

Le patron de la FNSEA a aussi appelé le gouvernement à "reprendre la maîtrise de son administration" afin de mettre plus rapidement en œuvre les mesures en faveur des agriculteurs annoncées en plein cœur de la crise agricole. "Il n'est pas admissible qu'il se passe un mois entre une décision ministérielle et la diffusion de l'instruction aux échelons administratifs territoriaux", a-t-il déclaré devant le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, venu au congrès de la FNSEA. "Il faut maintenant cesser de perdre du temps", a-t-il ajouté en reconnaissant aussi que "rarement, de mémoire de syndicaliste, autant de sujets ont été ouverts aussi vite" à l'issue d'un mouvement social. La veille, à l'ouverture de la séquence publique de son 78ᵉ congrès, Arnaud Rousseau s'était déjà réjoui de constater que "les lignes ont bougé" en France et en Europe après l'intense mobilisation des agriculteurs, tout en prévenant que du travail restait à faire. "Ce n'est pas terminé, on continue à être dans la bagarre" pour obtenir la concrétisation des mesures promises par le gouvernement, a déclaré Arnaud Rousseau mercredi soir.

Sortir la tête haute

Le 20 mars, la FNSEA avait indiqué attendre du gouvernement qu'il inscrive la soixantaine d'engagements pris depuis le début de la crise agricole dans un calendrier précis afin que ses adhérents mesurent les acquis engrangés. "Pour les agriculteurs, qui sont des gens de terrain, ce qui compte, c'est la concrétisation", avait déclaré Arnaud Rousseau lors d'une conférence de presse à Paris.

La FNSEA veut convaincre ses troupes qu'elle a obtenu suffisamment d'acquis pour en sortir la tête haute. Le mouvement de contestation s'est tassé depuis début février, mais des actions sont encore menées sporadiquement, sous la bannière de différents syndicats agricoles. Arnaud Rousseau a indiqué le 20 mars qu'il espère pouvoir "clôturer cette séquence dans les premiers jours d'avril" à l'occasion d'une rencontre avec Emmanuel Macron.