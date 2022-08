Ces sujets qui préoccupent le plus les Français

On constate qu'en seconde position des préoccupations des Français figure le pouvoir d'achat. Là encore, le contexte économique joue à plein, avec une inflation galopante qui complique le quotidien de millions de personnes. Il est logique que ce sujet touche particulièrement les classes populaires (90% s’en inquiètent), mais les catégories plus aidées de la population ne sont pour autant pas épargnées. C'est un sujet mis en avant pas 83% des personnes en faisant partie. Sur le "podium" des préoccupations majeures, on trouve enfin l'avenir des jeunes, suivi de près par "l'avenir de nos enfants". Un ressenti qui s'inscrit dans la lignée des éléments collectés en 2021, et qui traduit l'incertitude qui plane pour le futur. Le contexte géopolitique ou les dérèglements climatiques contribuent en effet à générer du doute et de l'appréhension.

Notons enfin que cette consultation permet de prendre conscience de la défiance de nombreux Français à l'égard du pouvoir politique et des dirigeants qui le composent. Il ressort ainsi que plus de la moitié des Français (59%) estiment que la démocratie s’est dégradée dans notre pays au cours des dernières années. Plusieurs éléments sont mis en avant pour l'expliquer : une montée de la perception de l’autoritarisme tout d'abord, puisque 25% des sondés considèrent aujourd'hui que la France est un régime autoritaire (en hausse de 8 points). On note aussi une hausse de l'idée selon laquelle les élections seraient, au moins en partie, truquées (37%, en progression de 8 points). Le délitement démocratique est davantage perçu par certaines parties de la population, apprend-on. Les catégories populaires l'expriment plus régulièrement, tout comme les sympathisants des partis situés aux extrémités de l’échiquier politique : Reconquête, Rassemblement national, mais aussi France insoumise.