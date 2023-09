Crise de l'eau à Mayotte : le gouvernement annonce "un véritable plan Marshall" pour le département rationné en eau potable

Selon la préfecture du département le plus pauvre de France, la saison des pluies 2022-2023, qui s'étend de décembre à mars, a été "la plus sèche de l'histoire de Mayotte après celle de 1997", et aucune précipitation significative n'a été enregistrée depuis. Conséquence : les taux de remplissage des deux retenues collinaires de Combani et Dzoumogné étaient, selon les données officielles, de 25% et 14% au 24 août, contre 106% et 82% à la même date en 2022.

Au rythme de prélèvement précédent le dernier tour de vis, les réserves se seraient retrouvées à sec fin septembre, bien avant la prochaine saison des pluies, précisent l'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte et Météo France.