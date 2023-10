Crise de l'eau à Mayotte : le gouvernement va prendre en charge les factures des habitants

Par ailleurs, quelque 300 militaires et civils vont être déployés à Mayotte pour assurer la logistique de cette distribution, dont 50 assistants d'éducation dans les écoles. 300 personnels soignants vont également renforcer les effectifs du centre hospitalier de Mamoudzou dans les prochains jours, alors qu'un "dispositif d'aides" aux entreprises touchées par les pénuries sera mis en place "courant novembre".

Des annonces qui interviennent alors que les coupures d'eau imposées aux 310.000 mahorais présents sur l'île sont appelées à se poursuivre, l'exécutif anticipant "six à huit semaines" difficiles. La crise de l'eau que subit l'archipel est aggravée par un manque d'infrastructures et d'investissements dans ce territoire qui, sous pression de l'immigration clandestine venue notamment des Comores voisines, connaît une croissance démographique de 4% par an.