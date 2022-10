Crise de l'énergie : des prix de l'électricité multipliés par 30 pour les collectivités ?

Le 22 septembre, Emmanuel Macron incitait les élus à la patience. Les contrats d'énergie ? "Ne les signez pas aujourd'hui !", conseillait le chef de l'État, estimant plus judicieux d'attendre l'issue des discussions à Bruxelles cherchant à mieux réguler le marché. Pour autant, à Neuilly-sur-Marne, on explique n'avoir pas vraiment le choix. Ne pas signer de nouveau contrat reviendrait à la coupure par Enedis de tout approvisionnement en électricité. Une situation inconcevable. Que faire, dès lors ? TF1info a contacté Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm Énergie, fournisseur qui compte notamment la mairie de Paris parmi ses clients. Il indique que "toutes les collectivités ne se trouvent pas aujourd'hui dans des situations comparables, puisque certaines ont signé des contrats l'an passé et sont donc assurées de bénéficier de tarifs fixes et raisonnables dans les mois à venir". En revanche, "c'est bien plus compliqué pour celles qui doivent renégocier, dans une période où les prix du marché de gros sont très élevés. On a des écarts de prix qui sont monstrueux", par rapport à 2020 par exemple, glisse le dirigeant.

Les écarts sont-ils vraiment de 1 à 32, comme le déplore l'édile ? Vincent Maillard tempère cette analyse, puisque les prix démentiels énoncés par Zartoshte Bakhtiari sont sur le marché de gros pour la période de novembre-décembre. "Si vous cherchez à souscrire un contrat de deux ans, les prix qui seront proposés baisseront de manière significative." Ici, "c'est en partie de la com' selon moi", juge le représentant de Plüm Énergie. Pour évaluer l'ampleur des hausses, on peut se tourner vers les organisations qui regroupent les collectivités. "Selon l'association des petites villes de France (APVF), les dépenses énergétiques de certaines communes ont bondi de 50%", note le site Vie Publique. "Pour l'association des maires de France (AMF) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), ces hausses varieraient entre 30 et 300%. Pour sa part, Intercommunalités de France considère que la facture énergétique des 3/4 des intercommunalités a doublé, voire triplé ou quadruplé."