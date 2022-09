Du gaz est-il stocké sur des navires en mer pour être vendu au prix fort cet hiver ?

Travaillant depuis bientôt 30 ans dans le secteur de l'énergie, Emmanuel Sire rappelle que "le gaz naturel liquéfié nécessite un refroidissement à -180 degrés, ce qui permet d'en réduire très nettement le volume". Le fondateur de SirEnergie, qui accompagne les PME et TPE, explique que "si des bateaux attendent en mer, ils le font en Arctique ou en Antarctique". Il s'agit en effet "de mesures d'économies puisque les compresseurs des bateaux tournent et consomment du gaz pour maintenir les températures très basses requises". D'où, également, "l'intérêt d'emprunter les routes maritimes les plus froides" pour ces imposants navires.

Il ne manque pas de souligner, lui aussi, les "très faibles espaces de stockage disponibles" en Europe, avec un manque de "pistes de regazéification". Un élément d'autant plus gênant qu'il s'agit d'un "processus lent", ajoute-t-il. "Forcément, les bateaux attendent leur tour." Spéculer dans un tel contexte serait curieux, surtout que "le marché a déjà fait x6, voire x10 par rapport à la période du Covid". Emmanuel Sire estime que les négociants n'ont à l'heure actuelle pas intérêt à faire de la rétention : "À leur place, tu n'attends pas que les cours montent, tu prends tes gains !"

Ces analyses, unanimes, sont complétées par celle de l'entreprise Kpler. Spécialisée dans le suivi des transports de matières premières et l'analyse de données, c'est elle qui a fourni à Bloomberg des données relatives aux bateaux immobilisés. À TF1info, l'un de ses représentants rapporte que "la plupart de ces navires mentionnés dans l'article et signalés comme étant des stockages flottants se sont dirigés vers leurs terminaux d'importation respectifs pour y être déchargés". Cependant, "ils n'ont pas encore déchargé dans leurs ports respectifs et sont plutôt au ralenti près de la côte de Gibraltar". Une situation résultant principalement d'une "congestion et de retards de chargement dans les terminaux GNL européens (en particulier à Rotterdam) et britanniques, car ces terminaux sont pleinement utilisés".

Si des navires restent aujourd'hui en mer sans décharger leur cargaison de gaz naturel, il ne faut donc pas y voir une manœuvre visant à spéculer sur les prix du marché. De telles pratiques sont connues et déjà observées dans le commerce des hydrocarbures, mais elles touchent d'ordinaire surtout la vente et la distribution du pétrole.