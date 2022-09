La tour Eiffel, le Louvre, Versailles : ces bâtiments qui éteignent leurs lumières face à la crise de l'énergie

"Les symboles sont importants pour sensibiliser la population", a-t-elle estimé, tout en ajoutant que "ces mesures symboliques" ne suffisaient pas. Rima Abdul Malak a ainsi appelé à plus de mesures concrètes en vue de la transition écologique dans les musées, cinémas, théâtres et "l'ensemble des lieux culturels de la France".

Le musée d’Orsay par exemple "a réduit d’un tiers sa consommation d’énergie juste en changeant les ampoules et en passant aux LED. On essaye de le faire dans l’ensemble des musées. Changer les chaudières, les remplacer par des pompes à chaleur etc...", a fait valoir la ministre. Concernant les salles de cinémas, la ministre a assuré discuter avec les sites "sur le remplacement de leurs projecteurs". "S’ils passent aux projecteurs laser, ils peuvent diviser par sept leur consommation d’énergie", a souligné Mme Abdul Malak.