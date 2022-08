Énergie : des "tensions" possibles en cas de journées très froides en France cet hiver

De son côté, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a estimé que la météo représentait en effet "le facteur le plus dimensionnant des mois qui viennent". "Aujourd'hui, ce qui est en cause, ce sont des heures ou des jours de tension, ce n'est pas toute la période" hivernale. "On est capables de couvrir en moyenne l'hiver, mais le sujet, c'est ce qu'il se passe le jour où il fait très froid", s'est-elle interrogée.

Pour faire face à la menace qui pèse sur la sécurité énergétique française, la Première ministre Elisabeth Borne a exhorté ce lundi, lors de la Rencontre des entrepreneurs 2022, les entreprises à agir pour améliorer leur sobriété énergétique, faute de quoi elles seraient les "premières touchées" par des mesures de "rationnement" dans les prochains mois.