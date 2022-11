Trop coûteuse à chauffer, la section entière d'un collège d'Avignon va fermer tout l'hiver

Au micro de la radio, nombre de familles ne conçoivent pas un tel changement. En large majorité issues de la communauté des gens du voyage, elles se montrent réticentes à envoyer leurs enfants à plusieurs kilomètres de leur collègue habituel, qui plus est de l'autre côté de la rocade. "Déjà parce que c'est loin, il faut prendre le tram et le car, on fait comment ?", témoigne une mère d'élève. "Ils obligent nos enfants à rester à la cantine, mais moi, je ne veux pas. Et je ne veux pas que mon fils sorte du Lavarin", renchérit une autre.

Un enseignant et représentant syndical FO confie à France Bleu que cette décision envoie de mauvais signaux. Il met en avant un éloignement du "service public de l'enseignement" et redoute que cela conduise à des "risques de décrochage très forts". En toile de fond, c'est la fermeture définitive du collège du Lavarin que craignent certains. Une manifestation est d'ores et déjà annoncée pour le 7 novembre, matin de la rentrée, tandis que les parents d'élèves expliquent avoir saisi le Conseil départemental, à qui appartient le bâtiment.