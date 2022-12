"LibertéWatts", "don de chaleur"... Quand la sobriété énergétique devient solidaire

Si les outils solidaires et de don d'énergie se multiplient cette année, l'idée n'est pas nouvelle. Depuis 2018, EDF et la Fondation Abbé Pierre ont signé un partenariat. Il est ainsi possible de faire un don, via l'application EDF&Moi pour aider les ménages précaires à payer leur facture d'électricité. Le partenariat reste toutefois pour le moment limité aux clients de l'énergéticien, mais il se développe : fin octobre, 2274 abonnés avaient effectué un don moyen de 33 euros bénéficiant directement à une centaine de ménages repérés par la Fondation Abbé Pierre.

Il est possible de donner entre 5 et 400 euros. Ce montant est ensuite doublé par EDF afin de financer la prévention de la précarité énergétique via deux programmes : SOliHA Morbihan en Bretagne et Eco-Loge Toit en Occitanie. À titre d'exemple : un don de cinq euros représente une ampoule allumée pendant un an, six euros à 12 douches chaudes et huit euros à deux jours de chauffage.

Par ailleurs, le responsable des partenariats nationaux à EDF Sylvain Decarne a annoncé, le 5 décembre dernier dans La Croix, qu'EDF allait lancer un défi auprès de ses clients membres de son club Oxygène : réaliser 10% d'économies sur leur consommation électrique entre décembre et mars. En contrepartie, les consommateurs pourront recevoir une carte d'achat de 75 euros ou convertir cette somme en don d'énergie.