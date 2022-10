Taxer les superprofits dans l'énergie : est-ce vraiment une idée "que l'Europe a repris à la France" ?

Sur les réseaux sociaux, l'extrait de l'entretien relayé et commenté occulte une partie de la réponse d'Emmanuel Macron. "Cette contribution sur les surprofits que faisaient les acteurs de ces secteurs, c'est ce que nous avons fait dès le début, en demandant par exemple à contribuer davantage en garantissant de l'électricité par l'Arenh", a lancé le chef de l'État. "Ce n'est pas une taxation", assure-t-il, "c'est une contribution qui est prise et qu'on renvoie ensuite au pays. C'est ce que nous avons fait avant", poursuit le président de la République, en expliquant qu'Elisabeth Borne et Bruno le Maire ont aussi agi auprès de "plusieurs acteurs". En conséquence, "vous avez aujourd'hui à la pompe une ristourne, parce qu'on a fait contribuer par exemple un acteur comme Total pour baisser les prix".

Pour savoir si l'Europe s'est inspirée du volontarisme français, comme le suggère Emmanuel Macron, il faut comparer les mesures prises en exemple et celles défendues par les instances de l'UE. En étudiant le timing des différentes annonces. Quand le président évoque la contribution demandée à EDF via l'Arenh, il fait référence à une évolution de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique décidée en début d'année 2022. Pour faire simple, EDF est tenu par une loi de 2011 de proposer aux fournisseurs d'énergie alternatifs un certain volume d'énergie à prix fixe. Lorsque les prix du marché de gros sont inférieurs à ce montant, les fournisseurs ont peu d'intérêt à se tourner vers l'Arenh puisqu'ils peuvent s'approvisionner ailleurs de façon plus économique. Quand les tarifs bondissent, comme on l'observe depuis de longs mois désormais, il devient par contre bien plus intéressant de profiter des prix fixes de l'Arenh, en dessous (voire très en dessous) du marché de gros. Logiquement, les fournisseurs alternatifs se tournent alors vers EDF.